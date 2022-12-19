Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekli enflasyon oranı son dakika açıklamasına gözlerini çevirdi. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?