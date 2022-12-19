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Haberler Galeri Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekli enflasyon oranı son dakika açıklamasına gözlerini çevirdi. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:26
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Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklinin zam oranı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kesinleşecek. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

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Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.

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Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak.