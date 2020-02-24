TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak.