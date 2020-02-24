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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar isim listesi araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde TOKİ tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut projelerinde ilk kura çekimi İzmir Karabağlar için olacak. Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan toplam konut adedi 750 olacak. Bu konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları!

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 10:47
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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

2020 TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta! TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İzmir Karabağlar kura isim listesi, çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru sayısı toplamda milyonları geçmişti. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları hakkında merak edilenler…

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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

TOKİ İZMİR KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI!

750 konut için kura sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 13:00'te başlayacak kura çekiminin ardından isim listesini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

ÖDEME PLANI

2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evler için ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak.

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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.