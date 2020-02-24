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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar isim listesi araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde TOKİ tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut projelerinde ilk kura çekimi İzmir Karabağlar için olacak. Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan toplam konut adedi 750 olacak. Bu konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları!
Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 10:47
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