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Haberler Galeri TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından sorgulanmaya başladı.TOKİ tarafından evleri, iş yerleri ve arsaları için yapılacak kura çekilişlerinin ertelendiği duyuruldu. 6-14 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ve İzmir kura sonuçlarının da beklendiği sosyal konut kuraları ertelendi. Peki, TOKİ çekilişleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ İzmir, Afyonkarahisar kuraları ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:17
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TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yapılması planlanan Sosyal Konut TOKİ kura çekilişlerinin yapılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün İzmir toki çekiliş sonuçlarını bekleyenler, tarih araştırmalarına başladı. 6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen TOKİ kuraları, yaşanan iki büyük deprem sonrası ertelendi. Peki, "TOKİ kuraları hangi tarihe ertelendi?" İşte, İzmir, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul TOKİ kura tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri ertelendi. 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

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TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

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TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? 6-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.