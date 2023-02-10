EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon kapısı da açılacak.

Bu hareketlilik bankaların promosyon kampanyalarına da yansımaya başladı.

Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.