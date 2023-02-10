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Haberler Galeri EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yüzde 30 zam aldı. Diğer yandan prim EYT düzenlemesi ile yeni emekli olacak vatandaşlar promosyon ve ikramiye ödemelerinden yararlanacak. Bankalar promosyon miktarlarını belirli aralıklarla güncelliyor. Mart ayının gelmesi ve EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından promosyon ödeme miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emeklilerin zamlı promosyon ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 20:55
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EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

2.2 milyon kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla emekli aylığının yanı sıra promosyon da alacak. EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da hareketlendirdi. Promosyon 8 bin 500 liraya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

Heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin Meclis maratonu başlarken, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlamışsa düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak.

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EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon kapısı da açılacak.

Bu hareketlilik bankaların promosyon kampanyalarına da yansımaya başladı.

Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.

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EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

MART'TA HESAPTA

EYT'liler banka promosyonu için süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.

Aylık başvurusu yapılırken emekli aylığının yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek.

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EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! Emekli Mart ayında kazançlı çıkacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

Ardından seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek.

Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak.

İlk emekli aylıklarının Mart'ta ödenmesi bekleniyor. Bu durumda promosyonlar da Mart'tan itibaren alınmaya başlayacak.