08 Şubat 2023, Çarşamba
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?
"EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması için süreç devam ediyor. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyordu. Peki, EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10