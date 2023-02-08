08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

"EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması için süreç devam ediyor. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyordu. Peki, EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:47
  • 1
  • 10
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

"EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin 7 Şubat tarihinde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Peki, EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı. EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu birkaç gün gecikebilir.

  • 3
  • 10
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

  • 4
  • 10
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

  • 5
  • 10
EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Tüm bu konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.