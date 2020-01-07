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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 bin konut projesine başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. TOKİ'den ev almak için başvuru yapanların sayısı 1 milyona ulaşmak üzere. Resmi verilere göre bugün itibarıyla başvuru yapan kişi sayısı 970 bin 788 oldu. Başvuruların büyük kısmı İstanbul'da gerçekleşti. TOKİ 100 bin konut projesinde aslan payı yüzde 10'luk dilim ile İstanbul'un oldu. TOKİ, İstanbul'da 10 bin konut yapacak. Konutlar 1.5 yılda tamamlanacak. Türkiye genelinde yapılacak konutların hangi ilçelerde olacağı ve ücretleri merak konusu. Fiyatı en çok merak edilen konutlar ise İstanbul'da. Peki, İstanbul'da Arnavutköy'e kaç ev yapılacak? TOKİ, Başakşehir'de kaç konut yapacak. Tuzla TOKİ evleri kaç tane olacak? TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 13:34
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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

TOKİ başvuruları için zaman giderek azalıyor. Ancak başvurular da gün geçerek artıyor. Her gün daha da artan sayılar sonucu başvurular kontenjanın 10 katına ulaşmış durumda. Resmi kayıtlara göre TOKİ'ye başvuru yapan kişi sayısı 6 Ocak itibarıyla, 970 bin 788 oldu. En çok başvuru İstanbul'dan geldi. En çok konut da İstanbul'a yapılacak. İstanbul'da 3 ilçede toplam 10 bin konut, 1.5 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek. Peki, TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar olacak? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

TALEP GELDİ, 4 İLÇE DAHA EKLENDİ

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesinde girişimleri sonucu Eskişehir'in dış ilçelerin sayısının arttığını, projeye Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü ve Çifteler ilçelerinin de dahil edildiğini açıkladı.

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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

Prof. Dr. Günay, yaptığı açıklamada, "Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu projeye vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi var. Diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç durumunu Belediye Başkanlarımız tarafıma iletti. Kendileri ile kullanılabilecek alan ve altyapı konusunda istişarelerde bulunduk. Dosyayı hazırlayıp TOKİ Başkanlığı'na ilettim. Bu kapsamda Beylikova ilçemize 200, Sarıcakaya, Çifteler ve İnönü ilçelerimizde 100'er ve Günyüzü ilçemizi de 50 konut kontenjanı verildi. Söz konusu ilçeler için sistem bugün itibariyle açılmıştır. Hemşerilerimiz işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir" diye belirtti.

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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

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TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).