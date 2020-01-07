TOKİ İstanbul'a 10 bin konut yapacak! TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 bin konut projesine başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. TOKİ'den ev almak için başvuru yapanların sayısı 1 milyona ulaşmak üzere. Resmi verilere göre bugün itibarıyla başvuru yapan kişi sayısı 970 bin 788 oldu. Başvuruların büyük kısmı İstanbul'da gerçekleşti. TOKİ 100 bin konut projesinde aslan payı yüzde 10'luk dilim ile İstanbul'un oldu. TOKİ, İstanbul'da 10 bin konut yapacak. Konutlar 1.5 yılda tamamlanacak. Türkiye genelinde yapılacak konutların hangi ilçelerde olacağı ve ücretleri merak konusu. Fiyatı en çok merak edilen konutlar ise İstanbul'da. Peki, İstanbul'da Arnavutköy'e kaç ev yapılacak? TOKİ, Başakşehir'de kaç konut yapacak. Tuzla TOKİ evleri kaç tane olacak? TOKİ 100 bin konut projesi Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ev fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





