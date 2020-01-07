0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

Yeni yılın ilk günlerinde gözler bankalarda. Bankalar faiz indirimlerini sürdürürken, hamleler ihtiyaç kredisi eksenli olmaya başladı. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını sert şekilde geriletti. Buna göre; kamu bankaları 1,15'in altında oranlara çekilirken, özel bankalarda 0,99, 0,95 gibi cazip oranlar görülüyor. Konut kredisi çekecek olanlar için ise 0,79 fırsatı mevcut. Yeni konut alımlarında bu orandan yararlanılabilir. Peki, en düşük konut kredisi faizi ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:17Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:20