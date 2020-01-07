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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

Yeni yılın ilk günlerinde gözler bankalarda. Bankalar faiz indirimlerini sürdürürken, hamleler ihtiyaç kredisi eksenli olmaya başladı. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını sert şekilde geriletti. Buna göre; kamu bankaları 1,15'in altında oranlara çekilirken, özel bankalarda 0,99, 0,95 gibi cazip oranlar görülüyor. Konut kredisi çekecek olanlar için ise 0,79 fırsatı mevcut. Yeni konut alımlarında bu orandan yararlanılabilir. Peki, en düşük konut kredisi faizi ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:20
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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

Kredi faizlerinde düşüş yeni yılda da sürüyor. Kamu bankaları yeni konut alımlarında 0,79 faiz uygulamasına başlarken, bir yandan da diğer kredileri revize ediyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ciddi düşüşler göze çarpıyor. Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini 1,15'in altına çekerken, TEB ve İNG'de faizler yüzde 1'in altında. Vatandaşlar bankalardan konut kredisinde yeni adımlar bekliyor. Peki, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar? Kredi faizleri düşecek mi? İşte güncel kredi faiz oranları...

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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 7 OCAK

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.11

Sıfır konutta: 0,79

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79

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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1,12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,05

Sıfır konutta: 0,79

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0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları

TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.14

Taşıt Kredisi: 1.10