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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Şeker fabrikaları özelleştirme sonrası binlerce personele istihdam kapısı oldu. Şeker fabrikalarının kapasitesini arttırmak için çalışan firmalar personel açıklarını yayımladıkları ilan ile kapatmaya çalışıyor. Personel alım ilanlarında şartlar, başvuru şekilleri ve mezuniyet durumları ile ilgili bilgilere geniş yer ayıldı. Lise, üniversite ve meslek yüksekokulu mezunları ayrı ayrı bölümler için başvuru yapabilir. Toplamda 1500 personel alımı yapacak olan şeker fabrikalarının istediği nitelikleri ve detayları derledik. Peki, şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte şeker fabrikaları personel alım ilanları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:57
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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR, şeker fabrikalarına personel alımı için ilan yayımladı. Özelleştirilen şeker fabrikalarında verim arttı. İstihdam açığı doğdu. Daha fazla üretim yapmak amacıyla personel alım ilanları art arda yayına verildi. En az lise mezunu 1090 işçi sürekli olarak şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere işe alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Ayrıca 290 meslek yüksek okul mezunu da alınacak. Şeker fabrikalarında çalışmak isteyen binlerce kişi başvuruların detaylarını araştırıyor. Peki, İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları İşte İŞKUR şeker fabrikaları personel alım ilanı ve detaylar...

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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MESLEK LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve
27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden
yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren
öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MYO / ÖNLİSANS MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.