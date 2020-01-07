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1500 personel alınacak! Şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Şeker fabrikaları özelleştirme sonrası binlerce personele istihdam kapısı oldu. Şeker fabrikalarının kapasitesini arttırmak için çalışan firmalar personel açıklarını yayımladıkları ilan ile kapatmaya çalışıyor. Personel alım ilanlarında şartlar, başvuru şekilleri ve mezuniyet durumları ile ilgili bilgilere geniş yer ayıldı. Lise, üniversite ve meslek yüksekokulu mezunları ayrı ayrı bölümler için başvuru yapabilir. Toplamda 1500 personel alımı yapacak olan şeker fabrikalarının istediği nitelikleri ve detayları derledik. Peki, şeker fabrikaları işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte şeker fabrikaları personel alım ilanları...
Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:57
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