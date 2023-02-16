TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Avrupa Yakası konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Başakşehir, Arnavutköy, Esenler...

TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişlerine ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ara verildi. 2+1 ve 3+1 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ederken adayların başvuruları değerlendirildi. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri belli oldu. İşte, TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi...