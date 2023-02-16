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Haberler Galeri Altın almak isteyene KAPI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altın almak isteyene KAPI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altın fiyatları en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen ve bilinen altında son durumun ne olduğuna dair detaylar araştırılıyor. Altın almak isteyen yatırımcı için fırsat kapısı açılırken elinde altın bulunduranların ise beklemesi tavsiye ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,91 azalışla 1.114 liradan tamamladı. Peki 16 Şubat altın ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:53
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Altın almak isteyene KAPI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altın almalı mı satmalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 1.114 seviyelerini görürken fiyatlardaki düşüş yatırımcıya kapıları aralıyor. Altın sert bir düşüş yaşarken uzmanlar bu sürecin böyle devam etmeyeceğini ve tekrardan yükselişe geçeceğini aktarıyor. Peki gram altın ne kadar? İşte 16 Şubat canlı altın takibi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın almak isteyene FIRSAT KAPISI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altın almak isteyene FIRSAT KAPISI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,91 azalışla 1.114 liradan tamamladı.

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Altın almak isteyene FIRSAT KAPISI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor.

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Altın almak isteyene FIRSAT KAPISI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altının ons fiyatı dün günü 1.838 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.841 dolardan işlem görüyor.