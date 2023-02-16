Altın almak isteyene KAPI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!

Altın fiyatları en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen ve bilinen altında son durumun ne olduğuna dair detaylar araştırılıyor. Altın almak isteyen yatırımcı için fırsat kapısı açılırken elinde altın bulunduranların ise beklemesi tavsiye ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,91 azalışla 1.114 liradan tamamladı. Peki 16 Şubat altın ne kadar, kaç TL?