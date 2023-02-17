17 Şubat 2023, Cuma
17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı
"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Şubat ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, detaylar.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:56
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