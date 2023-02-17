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Haberler Galeri 17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Şubat ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, detaylar.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:56
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17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller araştırma konusu oluyor. Bilindiği üzere evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

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17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

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17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evda bakım maaşlarının yatırılma tarihi illere göre farklılık gösterebiliyor.

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17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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17-18 ŞUBAT evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: