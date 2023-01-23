TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. Toplam 50 bin konutun hak sahibini bulacağı İstanbul etabı için bekleyiş sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde sosyal konutlar inşa edilecek. Binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuç tarihleri 2023!