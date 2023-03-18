TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Başakşehir, Esenler, Silivri...

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ İstanbul kura takvimi yayınlandı. İstanbul TOKİ Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Başvuruda bulunanlar, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...