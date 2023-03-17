Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti. Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar tutarlarda daha da artış beklentisi var. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ödemeler nasıl alınacak? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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