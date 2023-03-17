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Haberler Galeri Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti. Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar tutarlarda daha da artış beklentisi var. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ödemeler nasıl alınacak? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:57
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Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

EYT'lilerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emekli aylığıyla birlikte promosyon yolu da açılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık taahhüdün ardından promosyonunu alabiliyor.

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Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

EYT'lilerin gözü promosyona çevrilirken, bankaların bu alandaki yarışı da hızlandı.

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Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

Promosyon için başvuranların elde edeceği kazanç 10 bin liraya kadar çıktı. EYT'lileri çekmek isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.

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Emekli promosyonuna EYT zammı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 10 bin TL... Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti...

EYT'lilere ilk emekli maaşları Nisan ayında ödeneceğinden, kampanya yarışındaki hareketliliğin önümüzdeki ay da süreceği beklentisi bulunuyor.