Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi… TOKİ Mart arsa kura çekimi

TOKİ EMÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ

TOKİ 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında müstakil arsa kura çekilişi 5 ille devam ediyor. Bugün de Eskişehir, Denizli, Batman, Karaman, Trabzon aralar için kazananlar açıklanacak. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.