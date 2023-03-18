18 Mart 2023, Cumartesi
Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi… TOKİ Mart arsa kura çekimi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev, arsa ve iş yerlerinin hak sahipleri belirleniyor. Sırayla gidilen kura çekilişinde 17 Mart Cuma itibarıyla Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman illerinin kura sonuçları belli olacak. İşte TOKİ İlk Evim Arsam kura sonuç sorgulama ekranı.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:08
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