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Haberler Galeri Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi… TOKİ Mart arsa kura çekimi

Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi… TOKİ Mart arsa kura çekimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev, arsa ve iş yerlerinin hak sahipleri belirleniyor. Sırayla gidilen kura çekilişinde 17 Mart Cuma itibarıyla Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman illerinin kura sonuçları belli olacak. İşte TOKİ İlk Evim Arsam kura sonuç sorgulama ekranı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:08
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TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…

TOKİ İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla sürüyor. 17 Mart itibarıyla Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman illerinde müstakil arsaların hak sahipleri belirlenecek. Saat 10.00'da başlayacak olan çekilişin detayları merak ediliyor. Peki TOKİ müşterek arsa sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

16 Mart 2023: Uşak Merkez 300 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

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TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)

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TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…

TOKİ EMÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ

TOKİ 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında müstakil arsa kura çekilişi 5 ille devam ediyor. Bugün de Eskişehir, Denizli, Batman, Karaman, Trabzon aralar için kazananlar açıklanacak. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.

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TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…

TOKİ ARSAM HAK SAHİPLİĞİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN!