TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi
TOKİ İstanbu kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 375 bin 953 başvurusu bulunan İstanbul projeleri için kura tarihleri belli olmuştu. Başvuru sahipleri, ev sahibi olabilme umuduyla kura sonuçlarını iple çekmeye başladılar. İstanbul'daki 3 projede toplam 10 bin konut yapılacak. İlk kura Tuzla'da, ikinci kura Arnavutköy'de üçüncü kura ise Başakşehir'de yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekilişi ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:26Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 11:32