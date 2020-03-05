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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

TOKİ İstanbu kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 375 bin 953 başvurusu bulunan İstanbul projeleri için kura tarihleri belli olmuştu. Başvuru sahipleri, ev sahibi olabilme umuduyla kura sonuçlarını iple çekmeye başladılar. İstanbul'daki 3 projede toplam 10 bin konut yapılacak. İlk kura Tuzla'da, ikinci kura Arnavutköy'de üçüncü kura ise Başakşehir'de yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekilişi ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 11:32
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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi büyük bir merakla araştırılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 10 bin konuta başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihlerini bekliyor. TOKİ tarafından kura çekilişlerinin ne zaman gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ahaber.com.tr olarak TOKİ İstanbul kura çekilişine ilişkin tüm detayları araştırdık. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekilişi ne zaman? İşte cevaplar...

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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekiliş tarihi

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.