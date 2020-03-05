EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT konusunda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle istişare toplantısının ikincisinde bir milletvekili EYT için yeni bir sistem önerisinde bulunmuştu. Peki, bugün EYT'te yeni gelişme var mı? EYT'de yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





