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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT konusunda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle istişare toplantısının ikincisinde bir milletvekili EYT için yeni bir sistem önerisinde bulunmuştu. Peki, bugün EYT'te yeni gelişme var mı? EYT'de yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 12:08
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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? Emekli olabilmek adına heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar EYT konusunun yasalaşmasını bekliyorlar. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle gerçekleştirdiği ikinci istişare toplantısında bir milletvekili, emeklilik için yeni bir sistem önerisinde bulunmuştu. Öte yandan son açıklama Bakan Selçuk'tan gelmişti. Peki, bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? İşte cevaplar...

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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

İşte EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar:

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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

EYT'DE YENİ SİSTEM Mİ GELİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantılarının ikincisini AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmişti.

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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.

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EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?

ERDOĞAN DAHA ÖNCE "BEN BU İŞTE YOKUM" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan daha önceki açıklamalarında EYT konusuyla ilgili tartışmalara noktayı koymuştu. "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum" diyen Erdoğan konu hakkında şunları söylemişti: