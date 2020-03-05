Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da SGK ile imzaladığı yeni protokolle bin 200 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini duyurdu. Böylece promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleşeceğini açıklayan banka, maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 800, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara bin, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara bin 200 lira ödeyecek.