Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?
Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği banka promosyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. Dün Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından gözler özel bankalara çevrilmişti. İlk açıklama Garanti BBVA'dan geldi. Garanti tarafından yapılan açıklamada, yüzde 166 artışla bir 200 liraya vatan promosyon verileceği duyuruldu. Peki, 2020 emekli banka promosyonu ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2020 10:07Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 10:41