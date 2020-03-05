05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği banka promosyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. Dün Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından gözler özel bankalara çevrilmişti. İlk açıklama Garanti BBVA'dan geldi. Garanti tarafından yapılan açıklamada, yüzde 166 artışla bir 200 liraya vatan promosyon verileceği duyuruldu. Peki, 2020 emekli banka promosyonu ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 10:41
  • 1
  • 18
Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

Emekli banka promosyonuna reko zam geldi. 2017'de hayata geçirilen banka promosyonu uygulamasının 3 yıllık sözleşmesi 2020 Şubat'ta sona ermişti. Maaşını taşıdığı bankada 3 yıl kalma şartıyla verilen promosyon ödemelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyordu. Dün Ziraat Bankası ve SGK arasında protokol imzalandı. Bua göre yüzde 66 zamla promosyon maaş miktarına göre 500, 625, 750 liraya yükseldi. Daha sonra Garanti BBVA'dan yüzde 166 artış yapıldığı açıklaması geldi. Peki, 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? İşte detaylar...

  • 2
  • 18
Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

  • 3
  • 18
Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

ZİRAAT BANKASI

Emeklilerin alacakları maaş promosyonlarına ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

  • 4
  • 18
Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da SGK ile imzaladığı yeni protokolle bin 200 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini duyurdu. Böylece promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleşeceğini açıklayan banka, maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 800, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara bin, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara bin 200 lira ödeyecek.

  • 5
  • 18
Emekli promosyonuna yüzde 166 zam! 2020 emekli banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek?