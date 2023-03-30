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Haberler Galeri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İstanbul kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunanlar, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.Tuzla ilçesi kura çekilişi sona ererken 30 Mart bugün Çatalca ve Silivri kuraları çekildi. Ev sahibi sahip olmak isteyenler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ çekilişinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, 2023 TOKİ Arnavutköy kura tarihleri...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 19:04
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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

"TOKİ Arnautköy 2+1,3+1 kura çekilişi ne zaman?" sorusu uzun süredir araştırılmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile Avrupa Yakası ilçeleri Esenler, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri sorgulamaları başladı. Peki, 2023 Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte,tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.