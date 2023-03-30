TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İstanbul kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunanlar, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.Tuzla ilçesi kura çekilişi sona ererken 30 Mart bugün Çatalca ve Silivri kuraları çekildi. Ev sahibi sahip olmak isteyenler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ çekilişinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, 2023 TOKİ Arnavutköy kura tarihleri...