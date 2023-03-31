31 Mart 2023, Cuma
Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! İŞKUR'dan öğrencilere müjde! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...
İŞKUR son dakika duyurdu! Milyonlarca kişiye iş olanağı sağlayan İŞKUR, işbaşı eğitim programları kapsamında öğrencilere yapılan ödemeleri artırdı.Öğrencilere yapılan günlük ödeme 245 liradan 327 liraya yükselmiş oldu.Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Sisteme kayıtlı iş arayışında olanların mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine katılmaları düzenlenen program için detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler, konuya dair detayları araştırmaya başladı. İşte, eğitim programı için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:17
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