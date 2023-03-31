Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! İŞKUR’dan öğrencilere müjde! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

İŞKUR öğrencilere müjdeyi verdi! Türkiye İş Kurumu açık iş ilanları ve deneyim kazanmak amacıyla düzenlenen eğitim programları vatandaşlar tarafıdnan ilgiyle takip ediliyor. İşbaşı eğitim programı kapsamında öğrencilere yapılan günlük ödeme 327 liraya yükseltildi. Öte yandan o kişilere ise 8 bin 506 TL ödeneceği belirtildi. Konuya dair detaylar başvuru yapmak isteynler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, İŞKUR işbaşı eğitim programına nasıl başvurulur? İşte, gerekli şartlar...