EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

EYT ilk maaş tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları alınmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden başvurularını gerçekleştirenler ilk maaşların yatacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, EYT ilk maaş ne zaman bağlanır? İşte, EYT maaşları hakkında son dakika gelişmeler...