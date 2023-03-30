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Haberler Galeri EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

"EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkına sahip oldu. Emeklilik için başvuru işlemlerini tamamlayanlar ilk maaşların ne zaman, hangi tarihte yatacağını sorguluyor. Mart ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte, EYT ilk maaş ne zaman bağlanır? sorusu araştırılıyor. İşte, EYT ilk maaş tarihi...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 20:34
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EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

EYT ilk maaş tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları alınmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden başvurularını gerçekleştirenler ilk maaşların yatacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, EYT ilk maaş ne zaman bağlanır? İşte, EYT maaşları hakkında son dakika gelişmeler...

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EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

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EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

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EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!

Emeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.