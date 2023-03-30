30 Mart 2023, Perşembe
EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
"EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkına sahip oldu. Emeklilik için başvuru işlemlerini tamamlayanlar ilk maaşların ne zaman, hangi tarihte yatacağını sorguluyor. Mart ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte, EYT ilk maaş ne zaman bağlanır? sorusu araştırılıyor. İşte, EYT ilk maaş tarihi...
Giriş Tarihi: 30.03.2023 20:34
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