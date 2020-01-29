TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ kura çekilişi için bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağının duyurulmasının ardından milyonlarca kişi başvuruda bulunmuştu. Rekor sayıda başvuru ise İstanbul'dan gelmişti. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvuru süreci 15 Ocak 2020'de sona ermişti. Başkan Erdoğan; 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki kura çekimiyle ilgili merak edilenler…