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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ kura çekilişi için bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağının duyurulmasının ardından milyonlarca kişi başvuruda bulunmuştu. Rekor sayıda başvuru ise İstanbul'dan gelmişti. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvuru süreci 15 Ocak 2020'de sona ermişti. Başkan Erdoğan; 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki kura çekimiyle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.01.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 00:33
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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde yapılacak ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek 100 bin sosyal konut projesinde başvurular 15 Ocak itibariyle sona ermişti. "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; idare yetkilileri denetiminde gerçekleşecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube'lerinden geri alabilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar…

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

BAŞVURU SAYISI NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre'sinde konuştu. Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.