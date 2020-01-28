Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?
Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını verdi. Politika faizi 75 baz puanlık düşüşle 11,25'e çekildi. Merkez'in hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bazı bankalar politika faizinin düşmesinin ardından hamle yaptı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde düşüşler görülse de henüz beklenen sert adımlar gelmedi. Vatandaşlar gün aşırı kredi faizlerindeki son durumu kontrol ediyor. Peki, Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:24Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:30