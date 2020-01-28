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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını verdi. Politika faizi 75 baz puanlık düşüşle 11,25'e çekildi. Merkez'in hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bazı bankalar politika faizinin düşmesinin ardından hamle yaptı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde düşüşler görülse de henüz beklenen sert adımlar gelmedi. Vatandaşlar gün aşırı kredi faizlerindeki son durumu kontrol ediyor. Peki, Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:30
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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Kredi faizlerinde yeni düşüşler bekleniyor. Bankalardan beklenen oranlarda olmasa da indirimler geliyor. Son olarak İNG Türkiye konut kredisi faiz oranını 0,94'e çekti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konut satışlarında 0,79 faiz uygulamasına gitti. Ancak beklenti tüm konutlarda aynı uygulamanın hayata geçmesi yönünde. Kredi kullanacak olanlar en düşük kredi faizlerinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Peki, en düşük kredi faizleri hangi bankada? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...

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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

75 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.

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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

VADELİ FAİZLER YÜZDE 10'UN ALTINDA

Bankalar vadeli hesaplara sundukları faizleri de düşürmeye başladı. Reel politika faizinin 11,25'e çekilmesinin ardından en yüksek vadeli hesap faizi yüzde 10 seviyesinde. Bankalar genel olarak yüzde 8 ila 9 faiz veriyor.

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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE DEV ADIMLAR

İhtiyaç kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın son politika faizi indirimin ardından sert şekilde geriledi. 0,99 bandındaki oranlar 0,89'a kadar çekildi. Kredi kullanan vatandaşların skor puanlarına göre uygun seçenekler sunuluyor.

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Gözler bankalarda! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

SIFIR KONUT ALIMINDA 0,79 KREDİ FIRSATI

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank sıfır konut alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a çekti. Müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren sıfır konutta 0,79 fırsatı sürüyor.