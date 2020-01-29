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Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
2020 yılı asgari ücret zammı sonrası milyonlarca asgari ücretli çalışan ilk maaşlarını alacak. Şubat ayının gelmesiyle birlikte yeni asgari ücret net brüt ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Bekar, evli, çocuklu çalışanlar 2020 AGİ tablosu hakkında araştırma yapıyor. Çalışanlar böylelikle kaç lira maaş alacağını hesaplayabiliyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2020 AGİ tablosuyla birlikte Şubat ayı asgari ücretleri!
Giriş Tarihi: 29.01.2020 02:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 02:25
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