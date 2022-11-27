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EYT o tarihte Meclis'te! EYT'de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?
Milyonlarca EYT'li emeklilik hayaline kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Kasım ayının sonlarına gelirken gözler EYT'nin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte EYT şartları ve düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...