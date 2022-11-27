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EYT o tarihte Meclis'te! EYT'de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

Milyonlarca EYT'li emeklilik hayaline kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Kasım ayının sonlarına gelirken gözler EYT'nin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte EYT şartları ve düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.11.2022 22:35
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EYT o tarihte Meclis’te! EYT’de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

8 Eylül 1999 öncesini kapsayan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin detayları merak edilirken, EYT şartları konusunda araştırmalar sürüyor. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen EYT'liler, hangi tarihte emekli olacaklarını araştırıyor. EYT ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT o tarihte Meclis’te! EYT’de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

EYT O TARİHTE MECLİS'TE!

EYT düzenlemesi Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelecek. Daha sonra yasalaşma sürecinin ardından Ocak ayından itibaren başvurular başlayacak. İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar, tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

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EYT o tarihte Meclis’te! EYT’de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim kşi, EYT düzenlemesinin içeriği ile ilgili bu zamana kadar çok şey söylenip yazıldı. Ancak şartlar net olarak bilinmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde EYT düzenlemesi duyurulacak ve şartlar da netleşmiş olacak.

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EYT o tarihte Meclis’te! EYT’de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT'li olmak için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. Herhangi bir prim şartı getirilmese bile 8 Eylül 1999 öncesinde prim şartı SSK'da 5000 gün olarak uygulanıyordu. Buna göre en az 5000 günün olması gerekiyor. Yine SSK'lılar için erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl bekleme süresi bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise erkeklerde 9 bin gün (25 yıl), kadınlarda ise 7200 gün (20 yıl) prim isteniyor.

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EYT o tarihte Meclis’te! EYT’de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

EYT'LİYE TAZMİNAT HAKKI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, EYT yasası ile ilk etapta 1.5 milyon sigortalının emekli olacağı belirtiliyor. EYT yasasından etkilenecek ve emekli olacak sigortalıların büyük çoğunluğu bir işyerinde çalışıyor. Dolasıyla emeklilik işlemleri için bu vatandaşların işten çıkış belgesi alması gerekecek.