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Haberler Galeri EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı, Aralık ayında meclise gecelek olan yasa tasarısında. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT'lilere yönelik düzenlemede son aşamaya gelinirken, en çok merak edilen konulardan biri de EYT ile emekli olanların çalışmaya devam edip, etmeyeceği oldu. Peki, EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:42
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EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

Emeklilik hayali kuranlara yönelik düzenlemede sona gelindi. EYT yasasıyla 1.5 milyon vatandaşa emeklilik yolu açılacak. EYT ile emekliliğe hak kazanacak olanlar sürece yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT hakkındaki sorular gündeme gelirken çok sayıda kişi, EYT ile emekli olursam çalışmaya devam edebilir miyim? sorusuna yanıt arıyor. İşte, EYT hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

EYT İLE EMEKLİLİK ZORUNLU MU?

Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Kişi istemezse şartları taşısa dahi emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.

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EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

EYT İLE EMEKLİ OLANLAR TEKRAR ÇALIŞABİLR Mİ?

Uzmanlar, EYT kapsamında emekli olanların bundan sonraki süreç içerisinde de çalışmaya devam edebileceklerini söylerken, emekli maaşlarında da herhangi bir kesintiye uğramayacaklarını belirtiyor.

En kesin sonuç EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte kapsamının netleşmesiyle olacaktır.


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EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ne zaman çıkacak? sorusu emeklilik hayali kuran 1.5 milyon vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT son durum haberleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar sonrası bir hayli merak ediliyor.

EYT düzenlemesi hakkında son durum ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte daha da bir önem kazanıyor. 1999 öncesinde işe girmiş tüm vatandaşların merakla beklediği EYT yasası son gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.

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EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, EYT çalışmalarına da değindi, ilk kez sayı verdi. Şartları dolduran milyonlarca kişi olduğunu belirten Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.