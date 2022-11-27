HaberlerGaleriEYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı, Aralık ayında meclise gecelek olan yasa tasarısında. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT'lilere yönelik düzenlemede son aşamaya gelinirken, en çok merak edilen konulardan biri de EYT ile emekli olanların çalışmaya devam edip, etmeyeceği oldu. Peki, EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:15Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:42