EYT’LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT’liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ne zaman çıkacak? sorusu emeklilik hayali kuran 1.5 milyon vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT son durum haberleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar sonrası bir hayli merak ediliyor.

EYT düzenlemesi hakkında son durum ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte daha da bir önem kazanıyor. 1999 öncesinde işe girmiş tüm vatandaşların merakla beklediği EYT yasası son gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.