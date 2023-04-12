TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

TOKİ kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı İstanbul ile devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi 1 Nisan itibarıyla başladı. Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek. Başvuruda bulunanlar kura sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, TOKİ kura sonuçları hak sahipleri isim listesi..