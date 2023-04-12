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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

TOKİ kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı İstanbul ile devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi 1 Nisan itibarıyla başladı. Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek. Başvuruda bulunanlar kura sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, TOKİ kura sonuçları hak sahipleri isim listesi..

Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:07
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan tarihinde İstanbul'da başlayan kuralar 19 Nisan'a kadar devam edecek. Başvuru yapanlar kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. . Peki İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 TOKİ başvuru sonuçları kazananların isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

TOKİ İSTANBUL KURALARI 19 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK!

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ ARNAVUTKÖY - BAŞAKŞEHİR - ESENLER KURASI CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!

TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.