Aile Destek Ödemeleri bayramdan önce yattı mı, yatacak mı? 2023 Nisan zamlı Aile Destek paraları ayın kaçında? PTT sorgulama ekranı!

Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. E-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvurularının yapılabildiği Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Aile destek ödemeleri ne zaman yattı mı? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?