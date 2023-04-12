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Haberler Galeri EYT'liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı alacak?

EYT'liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı alacak?

EYT ile birlikte emekli olan milyonlarca çalışan için ilk maaş kadar kıdem tazminatları da önemli bir yer alıyor. EYT'lilerin ikinci kıdem tazminatı hakkı ve şartları sağladıkları takdirde ihbar tazminatı bulunmaktadır. Çalışmaya devam edecek olan EYT'li vatandaşlar ikinci kez tazminat nasıl alacaklarını araştırıyor. İşte çalışan EYT ve tazminat hakkı ile ilgili tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:31
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EYT’liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı alacak?

EYT' emeklilik başvurusunu 1.6 milyonu aşkın kişi tamamladı. İlk ödemelerin başladığı süreçte bu kişilerin bir kısmı tazminatını alarak işten ayrıldı. Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında çalışanların ikinci kez nasıl alabileceği araştırılıyor. Peki tazminatını alıp çalışmaya devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir? İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

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EYT’liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! Brütten nete... Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

İKİNCİ KEZ TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra tazminatını alıp çalışmaya devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için tazminat alabilmesi için işyerinde 1 yılı doldurması gerekiyor. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alınamaz.

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EYT’liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! Brütten nete... Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Eğer işçi 1 yılı doldurup tazminat almayı gerektirecek haklı sebeple işten ayrılır veya işveren iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabilir. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.

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EYT’liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! Brütten nete... Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

TAZMİNATI ALMADAN DEVAM EDEN NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

Tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi verilir. Buna göre; örneğin 20 yıl çalışıp 1 yıl daha devam eden çalışan işten ayrıldığında 21 yıllık dönem için kıdem tazminatı alabilir. Tazminat tutarı da işten ayrılma tarihindeki giydirilmiş brütten ödenir. Mesela çalışmayı bıraktığı tarihte giydirilmiş brüt ücreti 20 bin lira ise 21 yıl için toplam 420 bin lira ödeme alabilir. Bundan damga vergisi kesilerek 416 bin 812 lira ödeme çalışanın hesabına yatırılır.

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EYT’liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! Brütten nete... Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EYT'LİLER İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?

Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamıyor. İşveren de ihbar tazminatı talep edemiyor. Ancak çalışmaya devam eden EYT'lilerin şartları sağlarsa ihbar tazminatı alma hakkı var.

İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.

Burada emekli-emekli olmayan işçi ayrımı yok. Yani EYT düzenlemesiyle emekli işçiler, işvereni tarafından işten çıkartılması halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanıyor.