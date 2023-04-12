12 Nisan 2023, Çarşamba
EYT'liye çifte tazminat! 148.980,59 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı alacak?
EYT ile birlikte emekli olan milyonlarca çalışan için ilk maaş kadar kıdem tazminatları da önemli bir yer alıyor. EYT'lilerin ikinci kıdem tazminatı hakkı ve şartları sağladıkları takdirde ihbar tazminatı bulunmaktadır. Çalışmaya devam edecek olan EYT'li vatandaşlar ikinci kez tazminat nasıl alacaklarını araştırıyor. İşte çalışan EYT ve tazminat hakkı ile ilgili tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:31
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