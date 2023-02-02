02 Şubat 2023, Perşembe
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı? 2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ İstanbul kuralarının ne zaman çekileceği, 7. etap kura çekimi takviminin belli olmasıyla sorgulanmaya başladı. Toplam 250 bin konut için illerde kuralar sürmeye devam ederken, 50 bin konut için İstanbul'da yapılacak kura çekimi merakla bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 17:26
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