03 Şubat 2023, Cuma
3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!
3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. EYT yasasının son haline gözler çevrilirken hazırlanan düzenlemeye 3600 günden kısmi emeklilik eklendi mi eklenmedi mi merak konusu olmuştu. Peki kısmi emeklilik şartları neler? 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:50
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