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Haberler Galeri 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. EYT yasasının son haline gözler çevrilirken hazırlanan düzenlemeye 3600 günden kısmi emeklilik eklendi mi eklenmedi mi merak konusu olmuştu. Peki kısmi emeklilik şartları neler? 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:50
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3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

Milyonların beklediği EYT yasası son halini alırken vatandaşlar 3600 günden kısmi emekliliğin kapsam içerisine alınıp alınmayacağını merak ediyorlardı. 8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş yapanlarda erkek ve kadınlarda geçerli olan 50, 55 yaş şartı 58, 60 sınırına çıkarılmıştı. Peki kısmi emeklilik şartları neler? 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?

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3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

EYT kanun teklifi Meclis'e geldi. Bu hafta alt komisyonlarda da görüşülmesi beklenen konuyla ilgili detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5000-5975 prim gün sayısı arasında EYT şartları tazelendi.

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3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

Yasa yürürlükteki mevcut prim şartlarının devam edeceğini belirtiyor.
Buna göre kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 5400 gün olarak uygulanıyor. Burada bir yaş şartı da bulunuyor. Yaş şartı günlerin tamamlandığı tarihe kadar kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. Ancak burada da 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi durumunda kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı bulunuyor.

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3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

EYT düzenlemesinde kısmi emeklilikle alakalı yasa teklifi bulunmuyor.

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3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI!

MEVCUT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kısmi emeklilik şartları bu şekilde:

SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.