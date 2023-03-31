01 Nisan 2023, Cumartesi
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?
"Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen atama başvurusu için son gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile başvurular 27 Mart'ta başladı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 23:39
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