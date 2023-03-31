01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

"Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen atama başvurusu için son gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile başvurular 27 Mart'ta başladı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 23:39
  • 1
  • 12
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

"Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen başvurusu MEB'den yapılan duyurunun ardından başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Peki, Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu MEB'den yapılan duyurunun ardından başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Başvuru şartları kabul edilenler sonraki sürece dahil olacak. MEB öğretmen atama takvimine göre, Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Ön başvurular ise 1 Nisan tarihinde tamamlanacak.

  • 3
  • 12
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu.

Bakan Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

  • 4
  • 12
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Öğretmen ataması ön başvuruları 1 Nisan tarihinde sona erecek.

  • 5
  • 12
Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri hangi tarihte açıklanacak?

KADRO, BRANŞ VE KONTENJAN BİLGİSİ

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."