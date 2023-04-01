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Ödemeler 3.038 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 1-2-3 çocuklu ailere para yardımı yapılıyor. SED yardımları 2023 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 2023 Mart ayı SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, SED başvuruları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 08:34
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Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

Çocuklu ailere müjde! 1-2-3- çocuğu olana 3.040 TL veriliyor.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor.SED destek ödemelerinin ne zaman yatacağı Nisan ayına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Nisan SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet ile SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı SED ödemeleri hakkında henüz açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır..

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Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

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Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti.

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Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere para desteği! İşte başvuru formu

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.