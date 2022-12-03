TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Aralık ayına girilmesiyle TOKİ 3.etap kuraları başladı ve gözler İstanbul'daki ilçelere çevrildi. Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy TOKİ için başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 21:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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