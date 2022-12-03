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Haberler Galeri TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Aralık ayına girilmesiyle TOKİ 3.etap kuraları başladı ve gözler İstanbul'daki ilçelere çevrildi. Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy TOKİ için başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 21:25
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TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul Arnavutköy konutları için kura çekiliş tarihi en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

2022 TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirildi. Fakat diğer ilçeler için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

500 bin sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. İstanbul'da 50 bin konutun yanı sıra, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8.650 konut için çekilişler tamamlanacak.

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TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, SİLİVRİ, ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Henüz, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ilçeleri için kura tarihleri duyurulmadı. İstanbul'da şuan için yalnızca Tuzla kura çekimi yapıldı.

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TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.