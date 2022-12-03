Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna olacak.