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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet'ten hemen başvurun!

Milyonlarca özel sektör çalışanlarını ferahlatacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.İhtiyaç sahibi aileler için sağlanan doğalgaz desteğinin bir benzeri özel sektör çalışanları içinde hayata geçirildi. Peki, "Özel sektör çalışanları doğalgaz yarım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 20:05
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

Özel sektörde çalışanların doğalgaz ve elektrik fatura borçlarının silinmesini sağlayacak düzenleme yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, kış ayları öncesi elektrik ve doğalgaz yardımı alabilecek.İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özel sektör çalışanlarına yapılacak doğalgaz elektrik yardımı vergi ve SGK primine tabi olmayacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna olacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

NAKİT OLARAK VERİLECEK!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapılacağını duyurdu.