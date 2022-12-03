Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet’ten hemen başvurun!

03 Aralık 2022, Cumartesi
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Milyonlarca özel sektör çalışanlarını ferahlatacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.İhtiyaç sahibi aileler için sağlanan doğalgaz desteğinin bir benzeri özel sektör çalışanları içinde hayata geçirildi. Peki, "Özel sektör çalışanları doğalgaz yarım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 20:05
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