TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

TOKİ'den yatırım yapmak isteyenlere müjdeli haber duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 ilde muhtelif arsalar satışa sunuluyor. Hem kendi konutunu inşa etmek isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenlere büyük fırsat olan açık artırma için tarih belli oldu. Satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. İşte TOKİ açık artırma ile ilgili merak edilenler...