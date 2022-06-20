20 Haziran 2022, Pazartesi
TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!
TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için harekete geçti. Yeni projelerle ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuluyor. TOKİ'den yapılan açıklamada, açık artırma yöntemi ile yatırım yapmak isteyenlere hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuluyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:32
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