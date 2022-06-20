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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için harekete geçti. Yeni projelerle ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuluyor. TOKİ'den yapılan açıklamada, açık artırma yöntemi ile yatırım yapmak isteyenlere hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuluyor. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:32
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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

TOKİ'den yatırım yapmak isteyenlere müjdeli haber duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 ilde muhtelif arsalar satışa sunuluyor. Hem kendi konutunu inşa etmek isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenlere büyük fırsat olan açık artırma için tarih belli oldu. Satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. İşte TOKİ açık artırma ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunuyor.

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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

Oldukça ekonomik olduğu belirtilen arsaların; hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun olduğu aktarıldı.

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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

Bugünlerde yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!

AÇIK ARTIRMA TARİHİ NE ZAMAN?

29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.