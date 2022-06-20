Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emeklileri bayram ettirecek. Devlet, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapacak. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...