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Haberler Galeri Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz'a denk geliyor. Yılın ilk ikramiye ödemeleri 1.100 TL olarak ödenmişti. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:45
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Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emeklileri bayram ettirecek. Devlet, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapacak. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

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Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

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Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.