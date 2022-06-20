20 Haziran 2022, Pazartesi
Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz'a denk geliyor. Yılın ilk ikramiye ödemeleri 1.100 TL olarak ödenmişti. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:45
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