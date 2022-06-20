20 Haziran 2022, Pazartesi
Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES'te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor
BES'te gelir artırmanın yolları neler? Her ay bütçesinden bir miktar parayı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktararak yatırım yapan vatandaşlar, gelir artırmanın yollarını merak ediyor. Emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan BES'te en az 3 ayda bir kez bunu yapanların gelirleri artıyor. Çoğu kişinin bu detaydan haberi yok. Peki, BES'te gelir artırmanın yolları neler? BES geliri nasıl artar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 17:06
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