Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

BES'TE GELİRİ ARTIRMANIN YOLLARI NELERDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları BES ile ilgili yeni gelişmeleri ve yatırım olanaklarını yakından takip ediyor. Uzun soluklu bir yatırım aracı olmasına rağmen parasını BES'te değerlendirenler yüksek kazanç sağlamak istiyor. Bu nedenle emeklilik fonlarının getirileri katılımcılar için büyük önem taşıyor. 'Bu sene BES'in getirisi yok, geçen senelerdeki getirilere ulaşamıyoruz, hatta birikimler eriyor, ne yapmak lazım?' gibi soruların yanıtları katılımcılar tarafından merak ediliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan BES getirileri ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Doğan'ın yazısı...