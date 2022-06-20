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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES'te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

BES'te gelir artırmanın yolları neler? Her ay bütçesinden bir miktar parayı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktararak yatırım yapan vatandaşlar, gelir artırmanın yollarını merak ediyor. Emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan BES'te en az 3 ayda bir kez bunu yapanların gelirleri artıyor. Çoğu kişinin bu detaydan haberi yok. Peki, BES'te gelir artırmanın yolları neler? BES geliri nasıl artar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 17:06
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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

BES'te gelir nasıl artırılır? Rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatırım yapan vatandaşlar, geliri artırmanın yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan BES'te gelir artırma hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BES'te geliri artırmanın yolları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

BES'TE GELİRİ ARTIRMANIN YOLLARI NELERDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları BES ile ilgili yeni gelişmeleri ve yatırım olanaklarını yakından takip ediyor. Uzun soluklu bir yatırım aracı olmasına rağmen parasını BES'te değerlendirenler yüksek kazanç sağlamak istiyor. Bu nedenle emeklilik fonlarının getirileri katılımcılar için büyük önem taşıyor. 'Bu sene BES'in getirisi yok, geçen senelerdeki getirilere ulaşamıyoruz, hatta birikimler eriyor, ne yapmak lazım?' gibi soruların yanıtları katılımcılar tarafından merak ediliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan BES getirileri ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Doğan'ın yazısı...

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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

Sene başından bu yana BES'in ortalama getirisi yüzde 22.20 oldu. Sene başından 15 Haziran tarihine kadarki süreçte enflasyonun, yani TÜFE'nin, yüzde 35.64 olduğunu hesaba kattığımızda; BES'in getirisi enflasyonun 13.44 puan gerisinde kalıyor.

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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

Aynı dönemde birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler yüzde 20.39, faizsiz fonlarda değerlendirenler ise yüzde 27.65 getiri elde etmişler. Buna göre de faizli fonları tercih edenler enflasyonun 15.25, faizsiz fonları tercih edenler ise enflasyonun 7.99 puan altında getiri sağlamış. İlk yarıda faizsiz fonların getirisinin nispeten faizli fonlara göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

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Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES’te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor

HİSSE FONLARINDA GETİRİ YÜKSEK
Bu bahsettiğim BES'in ortalama getirileri. Bir de fon bazında getirilere bakalım. Mesela, hisse fonlarını tercih edenlerin birikimleri sene başından bu yana yüzde 37.5 artmış ki, bu da enflasyonun yaklaşık 2 puan üzerinde getiri anlamına geliyor.