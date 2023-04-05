TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

TOKİ İstanbul müşterek arsa sonuç listesi açıklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu proje kapsamında hak sahipliği belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul müşterek arsa asil ve yedek isim listesi canlı yayında belli oluyor. İşte İstanbul TOKİ müstakil arsa kura sonuç ekranı...