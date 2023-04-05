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Haberler Galeri TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

İstanbul müstakil arsa TOKİ kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İlk Evim Arsam başvuruları sonuçlanıyor. Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Başvuruları milyonları bulan dev projede vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki TOKİ İstanbul müstakil arsa sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:16
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TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

TOKİ İstanbul müşterek arsa sonuç listesi açıklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu proje kapsamında hak sahipliği belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul müşterek arsa asil ve yedek isim listesi canlı yayında belli oluyor. İşte İstanbul TOKİ müstakil arsa kura sonuç ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ İZLE!

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TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.