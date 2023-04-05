HaberlerGaleriTOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
İstanbul müstakil arsa TOKİ kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İlk Evim Arsam başvuruları sonuçlanıyor. Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Başvuruları milyonları bulan dev projede vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki TOKİ İstanbul müstakil arsa sonuçları açıklandı mı?