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Çalışan EYT'linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler yapılacak ara zamma çevrildi. EYT düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti yüzde 7.5 yükselecek.