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Haberler Galeri Çalışan EYT'linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Çalışan EYT'linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler yapılacak ara zamma çevrildi. EYT düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti yüzde 7.5 yükselecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:25
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Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

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Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

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Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak.