Çalışan EYT’linin asgari ücreti artacak! Ara zam sinyali sonrası hesaplamalar başladı | Asgari ücret ne kadar olur?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.