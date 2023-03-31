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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması ile ilgili açıklamada bulundu. EKPSS'den en az 50 puan alanlar için başvuruların nisan itibarıyla açılacağı açıklandı. Haberi alan öğretmen adayları arama motorlarında "MEB engelli öğretmen ataması ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...