MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?

Engelli öğretmen atamaları için müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. Son dakika duyurusuna göre MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Bunu duyan öğretmen adaylar başvuru tarihlerini ve şartları araştırmaya başladı. O tarihlerde EKPSS'den en az 50 alanlara kadro yolu açıldı. İşte detaylar...