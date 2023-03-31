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Haberler Galeri MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?

MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması ile ilgili açıklamada bulundu. EKPSS'den en az 50 puan alanlar için başvuruların nisan itibarıyla açılacağı açıklandı. Haberi alan öğretmen adayları arama motorlarında "MEB engelli öğretmen ataması ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:41
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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?

Engelli öğretmen atamaları için müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. Son dakika duyurusuna göre MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Bunu duyan öğretmen adaylar başvuru tarihlerini ve şartları araştırmaya başladı. O tarihlerde EKPSS'den en az 50 alanlara kadro yolu açıldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan kadroda! Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman?

3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını aktardı.

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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan kadroda! Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman?

EKPSS'DEN 50 PUAN ALMAK YETERLİ

2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceğini bildirdi.

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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan kadroda! Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağı bildirildi.

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MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan kadroda! Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.