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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay TOKİ indirimleri için başvurular bugün sona eriyor. TOKİ tarafından başlatılan indirim kampanyası için başvuru sürecinin 19 Kasım'da yani bugün dolacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapamayan vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. TOKİ indirim kampanyası ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte konu hakkında detaylar... Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 10:24
TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. Daha önceki dönemlerde taksitle ev ya da işyeri alan vatandaşlar için her yıl sunulan indirim kampanyasının 2020 yılı başvuruları bugün tamamlanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ekim ayı içerisinde başlayan TOKİ indirim kampanyasına başvurular 19 Kasım'da yani bugün tamamlanıyor. Vatandaşların bugün mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru yapan vatandaşlar belli bir miktar ödeme yaptığında yüzde 20 indirim hakkını elde edecek. Bu kampanyadan TOKİ'den ev ya da işyeri alan vatandaşlar faydalanabilecek.
Bu indirim kampanyasından faydalanabilmek için en az yüzde 25 oranında bir ödeme yapılması şart. Hala borç ödeyen vatandaşalr borcunun en az yüzde 25'ini ya da daha fazlasını ödemesi durumunda yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanacak.
Örnek verecek olursak, 100.000 TL borcu kalan vatandaşların 80.000 TL ödemesi halinde borcunun tamamı kapanmış olacak. Böylelikle yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanılabilecek.