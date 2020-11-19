TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Bu indirim kampanyasından faydalanabilmek için en az yüzde 25 oranında bir ödeme yapılması şart. Hala borç ödeyen vatandaşalr borcunun en az yüzde 25'ini ya da daha fazlasını ödemesi durumunda yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanacak.