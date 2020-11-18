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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ne umdu ne buldu! Gölgelik olsun diye dikmişti! Şimdilerde 40 bin lira kazanıyor Ne umdu ne buldu! Gölgelik olsun diye dikmişti! Şimdilerde 40 bin lira kazanıyor
Ülkemizde kendi işini kurarak üretim yapan ve ürettiklerini satarak büyük başarı sağlayan vatandaşlarımızın hikayeleri büyük takdir toplamaya devam ediyor. Bunun son örneği Mersin'den. MERSİN'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken 72 yaşındaki Abdurrahman Serin, ilk hasadının sonrasında 40 bin TL kazandı. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 20:34
Ne umdu ne buldu! Gölgelik olsun diye dikmişti! Şimdilerde 40 bin lira kazanıyor. Günümüzde başarılı girişim hikayeleri vatandaşlar tarafından takdir toplarken ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın kurduğu işlerin neticelerine dair haberler geliyor. Mersin'de yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Abdurrahman Serin yaptığı işle bu başarı örneğinin bir yenisi oldu. Bahçesine gölgelik olsun diyerek fıstık çamı fidanları diken Serin, ilk hasattan 40 bin TL kazandığını söyledi. Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR KİLOSUNU 300 İLA 500 LİRA ARASINDA SATMAYI HEDEFLİYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken Abdurrahman Serin (72), ilk hasadında 40 bin TL kazandı. Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.
Silifke'nin Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Geçen yıla kadar ağaçların gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı.
Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.
ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE BAŞLADI
Çam fıstığının ilaç ve bakım istemediğinin altını çizen Serin, "Ağacı ilk önce gölgelik olarak dikmiştim, bir yerde de gördüm çekirdeği toplanıyordu. Ben de diktim. Dibine dökülenleri çocuklar yiyordu.