Ne umdu ne buldu! Gölgelik olsun diye dikmişti! Şimdilerde 40 bin lira kazanıyor. Günümüzde başarılı girişim hikayeleri vatandaşlar tarafından takdir toplarken ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın kurduğu işlerin neticelerine dair haberler geliyor. Mersin'de yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Abdurrahman Serin yaptığı işle bu başarı örneğinin bir yenisi oldu. Bahçesine gölgelik olsun diyerek fıstık çamı fidanları diken Serin, ilk hasattan 40 bin TL kazandığını söyledi. Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" dedi.