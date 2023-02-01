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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...
Bakan Murat Kurum, 85 günde 71 ilin ilk evim kura çekimleri sonrasında heyecanla beklenen arsa kura tarihlerini paylaştı. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri Youtube canlı yayın ekranında belirlenecek.Bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2023 Şubat ayı TOKİ arsa kura takvimi ile arsa fiyatları ve yerleri…
Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:06Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:09