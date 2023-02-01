TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde arsa kuraları çekiliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alt yapısı hazır 1 milyon arsanın kura çekimine 1 Şubat itibariyle başlanacağını duyurdu. Şubat ayı itibarıyla başlayacak kura çekimi ile altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ arsa kura çekilişini merakla bekleyen vatandaşlar, isim listesini sorgulamaya başladı. İşte, TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle!