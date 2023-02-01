ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...e-Devlet sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken, sıra Çanakkale ilçesine geldi. TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar kura çekilişi ile ilgili detayları araştırıyor. Çanakkale Merkez de dahil olmak üzere tüm gün 5 ilçece kura çekilişi yapılacak, 1290 ev sabini bulacak. Peki, TOKİ Çanakkale kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Çanakkale TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı!