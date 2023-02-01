Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Emekli ve memur maaşları 2023 yılında yapılan yeni maaş zammı ile birlikte şekillendi. Yüzde 30 zam sonrasına emeklilerin gündemi bayram öncesi ödenen ikramiye tutarları oldu. Yasal düzenleme ile emekli olacak milyonlarca EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiye ödemelerindeki artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye artışı için 2 formül!