01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Emekli ve memur maaşları 2023 yılında yapılan yeni maaş zammı ile birlikte şekillendi. Yüzde 30 zam sonrasına emeklilerin gündemi bayram öncesi ödenen ikramiye tutarları oldu. Yasal düzenleme ile emekli olacak milyonlarca EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiye ödemelerindeki artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye artışı için 2 formül!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 11:15
  • 1
  • 17
Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

2023 yılına refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilier, maaşlarına yüzde 30 zam aldı. EYT düzenlemesi ile emeklilik hayaline kavuşacak milyonlarca vatandaş ikramiye fırsatından yararlanacak. Maaşlarda yapılan artış sonrasında gözler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatan ikramiye ödemelerinin tutarlarına çevrildi. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlanacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, ikramiye artış formülleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

  • 3
  • 17
Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

  • 4
  • 17
Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

  • 5
  • 17
Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor.