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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:59
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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 şubat ayı enflasyon rakamları öncesi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları yılın ilk altı ayında belirlenecek olan memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarına yön verecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olacak.

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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur.

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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur.

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Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.