TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ Hatay 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi 5 Ocak Perşembe itibarıyla tamamlanıyor. Bugün saat 10.00'da başlayacak olan TOKİ Hatay kura çekilişi ile ilgili detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki OKİ Hatay kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Hatay, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları açıklandı mı?