HaberlerGaleriTOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları
TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları
TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi bugün itibarıyla son bulacak. Peki TOKİ Hatay kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Hatay, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu ilçelerinin kura sonuçları nereden öğrenilir?