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Haberler Galeri TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi bugün itibarıyla son bulacak. Peki TOKİ Hatay kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Hatay, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu ilçelerinin kura sonuçları nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:42
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TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ Hatay 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi 5 Ocak Perşembe itibarıyla tamamlanıyor. Bugün saat 10.00'da başlayacak olan TOKİ Hatay kura çekilişi ile ilgili detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki OKİ Hatay kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Hatay, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ HATAY 5 OCAK CANLI KURA ÇEKİMİ

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TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2 Ocak 2023 tarihinde kura çekilişleri başlayan TOKİ Hatay konutlarının son hak sahibi kura çekilişi 5 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Antakya Spor Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

MERKEZ 1100

KIRIKHAN 350

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TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları

DÖRTYOL 500

BELEN 250