ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi...TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE!

TOKİ Ankara kura çekilişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 2023 Mart ayına kadar tamamlanması planlanan kura çekilişlerinde Ankara ilinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?