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Haberler Galeri TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:04
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TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Hatay kura çekiliş tarihi açıklandı. Tarihin açıklanmasının hemen ardından proje kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahibi olmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. TOKİ Sosyal Konut projesiyle birlikte Hatay Merkez'de toplam 1.100 konut inşaa edilecek. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Hatay Merkez'de inşaa edilecek 1.100 konutun hak sahiplerini belirleme kuraları 02 Ocak 2023 tarihinde çekilmeye başlayacak.

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TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ'DEN O İDDİALARA YANIT!

Açıklamada 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay Merkez'de yapılacak 1.100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği belirtildi.

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TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan Haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

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TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?

HATAY'DA SOSYAL KONUTLAR NERELERE YAPILACAK?

*Altınözü-350 konut

*Belen-250 konut

*Arsuz-125 konut