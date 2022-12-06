06 Aralık 2022, Salı
TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?
TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:04
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